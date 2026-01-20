Widerstand gegen die Schließung der Blockhütte: Gibt’s noch Hoffnung für vogtländisches Freizeitheim?

Auerbach
Mitte Dezember gab der Kirchenbezirk die Schließung des Freizeitheims Blockhütte in Grünbach öffentlich bekannt. Die „Freie Presse“ berichtete. Wer die kirchliche Einrichtung retten will.
Annegret Behrens ist in Falkenstein aufgewachsen. Als Kind und Jugendliche hat sie selbst in der Blockhütte viele schöne Freizeiten erlebt. Als sie von der Schließung des kirchlichen Freizeitheims hörte, fasste sie den Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Internet sammelt sie Unterschriften, die sie an die Superintendentin...
