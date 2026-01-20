MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Widerstand gegen die Schließung der Blockhütte: Gibt’s noch Hoffnung für vogtländisches Freizeitheim?

Sie wollen in die Blockhütte: Annegret Behrens mit ihren Kindern Justus, Luise und Esther sammeln Unterschriften zum Erhalt der Blockhütte.
Sie wollen in die Blockhütte: Annegret Behrens mit ihren Kindern Justus, Luise und Esther sammeln Unterschriften zum Erhalt der Blockhütte. Bild: Margitta Rosenbaum
Die provisorische Brandschutztreppe lässt von außerhalb des Geländes erkennen, was die Brandschutzauflagen verlangen.
Die provisorische Brandschutztreppe lässt von außerhalb des Geländes erkennen, was die Brandschutzauflagen verlangen. Bild: Margitta Rosenbaum
Idyllisch im Wald von Grünbach liegt die Blockhütte, ein kleines Freizeitheim für kleine Kinder- und Jugendgruppen.
Idyllisch im Wald von Grünbach liegt die Blockhütte, ein kleines Freizeitheim für kleine Kinder- und Jugendgruppen. Bild: Blockhütte
Sie wollen in die Blockhütte: Annegret Behrens mit ihren Kindern Justus, Luise und Esther sammeln Unterschriften zum Erhalt der Blockhütte.
Sie wollen in die Blockhütte: Annegret Behrens mit ihren Kindern Justus, Luise und Esther sammeln Unterschriften zum Erhalt der Blockhütte. Bild: Margitta Rosenbaum
Die provisorische Brandschutztreppe lässt von außerhalb des Geländes erkennen, was die Brandschutzauflagen verlangen.
Die provisorische Brandschutztreppe lässt von außerhalb des Geländes erkennen, was die Brandschutzauflagen verlangen. Bild: Margitta Rosenbaum
Idyllisch im Wald von Grünbach liegt die Blockhütte, ein kleines Freizeitheim für kleine Kinder- und Jugendgruppen.
Idyllisch im Wald von Grünbach liegt die Blockhütte, ein kleines Freizeitheim für kleine Kinder- und Jugendgruppen. Bild: Blockhütte
Auerbach
Widerstand gegen die Schließung der Blockhütte: Gibt’s noch Hoffnung für vogtländisches Freizeitheim?
Von Margitta Rosenbaum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitte Dezember gab der Kirchenbezirk die Schließung des Freizeitheims Blockhütte in Grünbach öffentlich bekannt. Die „Freie Presse“ berichtete. Wer die kirchliche Einrichtung retten will.

Annegret Behrens ist in Falkenstein aufgewachsen. Als Kind und Jugendliche hat sie selbst in der Blockhütte viele schöne Freizeiten erlebt. Als sie von der Schließung des kirchlichen Freizeitheims hörte, fasste sie den Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Internet sammelt sie Unterschriften, die sie an die Superintendentin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:27 Uhr
5 min.
Frust statt Märchen: Lys in Melbourne gleich raus
Eva Lys erlebte bei den Australian Open eine bittere Enttäuschung.
Im vergangenen Jahr erlebte Eva Lys in Melbourne ein Tennis-Märchen. Nun enden die Australian Open für sie früh mit einer herben Enttäuschung. Eine Veteranin sorgt dagegen für Furore.
Lars Reinefeld, dpa
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
15.12.2025
2 min.
Brandschutzauflagen: Aus für Freizeitheim im Vogtland
Die Blockhütte in Grünbach wird künftig nicht mehr als kirchliches Freizeitheim genutzt.
Der Kirchenbezirk Vogtland gibt die Blockhütte in Grünbach auf. Seit 1952 wurde sie als Rüstzeitheim betrieben. Was die Gründe dafür sind.
Tino Beyer
25.12.2025
3 min.
Auszeichnung für Skisport im Vogtland: Wenn die Tochter die Laudatio auf ihren Vater hält
Christian Saunus (links) und Thomas Dietrich haben den Bürgerpreis erhalten.
Der Bürgerpreis ist in Grünbach an zwei Akteure des Sportvereins Grünbach Abteilung Ski vergeben worden. Warum die Preisverleihung besonders persönlich und bewegend war.
Margitta Rosenbaum
Mehr Artikel