Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Stefanie Zeidler in Pfaffengrün ist jetzt Erntezeit.
Bei Stefanie Zeidler in Pfaffengrün ist jetzt Erntezeit. Bild: Silvia Kölbel
Bei Stefanie Zeidler in Pfaffengrün ist jetzt Erntezeit.
Bei Stefanie Zeidler in Pfaffengrün ist jetzt Erntezeit. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Warum eine Gärtnerin im Vogtland ausgerechnet Gemüse anbaut
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In kaum einer anderen Jahreszeit haben Gemüsegärtner so viel zu ernten, wie im Herbst. Was es jetzt beim Kulinarischen Gartenbau in Pfaffengrün besonders reichlich gibt.

Stefanie Zeidler, Haupterwerbsgärtnerin und Direktvermarkterin aus Pfaffengrün, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Sie bewirtschaftet zwei Hektar Freilandgemüse. Auf etwa 700 Quadratmeter wächst Fruchtgemüse unter Folie. Jetzt steht die Herbsternte an. Mit dem September begann auch im Vogtland die Kürbiszeit. Neben dem Hokkaido-Kürbis sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.07.2025
5 min.
Private Gärten im Vogtland öffnen ihre Pforten
Monika Feuerer gärtnert in ihrem Limbacher Garten mit Liebe zum Detail.
Sieben Gartenbesitzer des Vogtlandes öffnen am Sonntag, 3. August ihre grünen Paradiese für die Öffentlichkeit. Was es bei ihnen alles zu entdecken gibt.
Silvia Kölbel
23.09.2025
4 min.
Vogtland: Kartoffelernte mit DDR-Technik – „Die lässt sich gut reparieren“
Azubi Emil Schwab (links) und Robert Sammer zeigen Kartoffeln der Sorte Linda.
Vor wenigen Tagen hat die Kartoffelernte in Reuth begonnen. Wie die Knollen gewachsen sind und welchen Sorten in diesem Jahr angebaut wurden.
Simone Zeh
Mehr Artikel