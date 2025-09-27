Warum eine Gärtnerin im Vogtland ausgerechnet Gemüse anbaut

In kaum einer anderen Jahreszeit haben Gemüsegärtner so viel zu ernten, wie im Herbst. Was es jetzt beim Kulinarischen Gartenbau in Pfaffengrün besonders reichlich gibt.

Stefanie Zeidler, Haupterwerbsgärtnerin und Direktvermarkterin aus Pfaffengrün, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Sie bewirtschaftet zwei Hektar Freilandgemüse. Auf etwa 700 Quadratmeter wächst Fruchtgemüse unter Folie. Jetzt steht die Herbsternte an. Mit dem September begann auch im Vogtland die Kürbiszeit. Neben dem Hokkaido-Kürbis sowie... Stefanie Zeidler, Haupterwerbsgärtnerin und Direktvermarkterin aus Pfaffengrün, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Sie bewirtschaftet zwei Hektar Freilandgemüse. Auf etwa 700 Quadratmeter wächst Fruchtgemüse unter Folie. Jetzt steht die Herbsternte an. Mit dem September begann auch im Vogtland die Kürbiszeit. Neben dem Hokkaido-Kürbis sowie...