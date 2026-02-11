MENÜ
Sechs Pappeln stehen vor Parkflächen neben dem Sportplatz und Bürgerbegegnungszentrum. Bild: Sylvia Dienel
Sechs Pappeln stehen vor Parkflächen neben dem Sportplatz und Bürgerbegegnungszentrum. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Warum in einem Dorf im Vogtland die Säge angesetzt wird
Von Sylvia Dienel
Die Tage von 13 Pappeln am Bergener Sportplatz und Bürgerbegegnungszentrum sind gezählt. Noch vor Beginn der Brutsaison im März sollen die grün markierten Betroffenen entfernt werden.

Am Sportgelände in Bergen kommen bald Motorsägen zum Einsatz. Insgesamt 13 Pappeln sollen dort gefällt werden. Von ihrem Zustand und Alter gehe mittlerweile eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus, sagte Bürgermeister Enrico Trapp (Freie Wähler) zur jüngsten Sitzung. Die betreffenden Bäume stehen am Parkplatz und nahe dem...
