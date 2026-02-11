Warum in einem Dorf im Vogtland die Säge angesetzt wird

Auerbach
Die Tage von 13 Pappeln am Bergener Sportplatz und Bürgerbegegnungszentrum sind gezählt. Noch vor Beginn der Brutsaison im März sollen die grün markierten Betroffenen entfernt werden.
Am Sportgelände in Bergen kommen bald Motorsägen zum Einsatz. Insgesamt 13 Pappeln sollen dort gefällt werden. Von ihrem Zustand und Alter gehe mittlerweile eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus, sagte Bürgermeister Enrico Trapp (Freie Wähler) zur jüngsten Sitzung. Die betreffenden Bäume stehen am Parkplatz und nahe dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.