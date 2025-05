Warum Schüler aus dem Vogtland Müll sammeln statt Mathe zu büffeln

Bäume, Sträucher und Stauden pflanzen sowie Müll aufsammeln standen am Umwelttag in Rothenkirchen auf dem Stundenplan. Was die Kinder alles anpackten.

Schönstes Frühlingswetter und der weltweite Earth Day, ein Aktionstag, bei dem der Umweltschutz im Mittelpunkt steht, lockte die Kinder der Grundschule Steinberg und die Kinder der drei Kindergärten von Rothenkirchen, Wildenau und Wernesgrün raus ins Freie. Mit finanzieller und praktischer Unterstützung einer ortsansässigen Firma, eines... Schönstes Frühlingswetter und der weltweite Earth Day, ein Aktionstag, bei dem der Umweltschutz im Mittelpunkt steht, lockte die Kinder der Grundschule Steinberg und die Kinder der drei Kindergärten von Rothenkirchen, Wildenau und Wernesgrün raus ins Freie. Mit finanzieller und praktischer Unterstützung einer ortsansässigen Firma, eines...