Warum vogtländische Kühe im runden Stall am glücklichsten sind

Wohldurchdachte Entscheidungen gehören zum Erfolgskonzept des Direktvermarkter-Paares Madlen und Marcel von Trieben. Ihr Stall in Trieb ist rund. Aus gutem Grund

Beim Besuch des Hofladens bei Madlen (44) und Marcel von Trieben (46) in Trieb bei Falkenstein fällt dem aufmerksamen Besucher zuerst der runde Rinderstall ins Auge, umgeben von saftigen grünen Wiesen, auf denen weiße Cherolais-Rinder weiden. Der so genannte Roundhous-Stall geht auf die amerikanische Autistin und Professorin für... Beim Besuch des Hofladens bei Madlen (44) und Marcel von Trieben (46) in Trieb bei Falkenstein fällt dem aufmerksamen Besucher zuerst der runde Rinderstall ins Auge, umgeben von saftigen grünen Wiesen, auf denen weiße Cherolais-Rinder weiden. Der so genannte Roundhous-Stall geht auf die amerikanische Autistin und Professorin für...