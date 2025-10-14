Was Kinder im Vogtland alles entdecken und erleben können: „Wir haben selbst gestaunt, was es bei uns alles gibt“

Entdecken-erleben-erholen, diese drei Worte umschreiben das Anliegen der Kinderzeigekarte. Was drauf steht und wo man sie erhält.

Eine Karte, die alles zeigt, was Kinder in der Umgebung unternehmen können, die gibt es jetzt vom Geo-Umweltpark Vogtland. Im Kinderspielvogtland (Kispi) in Grünbach wurde sie vorgestellt. Beide Institutionen passen gut zusammen, sind sich die Akteure einig, denn sie wollen Kinder für ihre Umgebung und die Umwelt interessieren. „Wir wollen...