Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wegen schlechter Straße gab es für Bäcker Probleme: „Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr kommen“

Bild: Cornelia Henze
Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Wegen schlechter Straße gab es für Bäcker Probleme: „Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr kommen“
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Harzbergstraße in Trieb ist fertig gebaut - neu, schön und glatt. Ganz besonders froh darüber ist das Team der Bäckerei Heydenreich.

100 Meter Harzbergstraße hatten es in sich: Lange war die Straße in Trieb marode. Besonders darunter zu leiden hatten die Bäckerei Heydenreich, ihre Mehl- und Zutaten-Liefertransporte und die parkenden Kunden. Der Hang zur Trieb drohte unter der Belastung wegzurutschen. „Es war für alle schlecht. Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
29.08.2025
1 min.
Berufsschulzentrum im Vogtland: Dank Spende mehr Spannung in der praxisnahen Ausbildung von Elektronikern
In alten Schmelzsicherungen stecken Silber und Kupfer. Von den Erlösen des Recyclings profitiert jetzt das Berufsschulzentrum e.o.plauen.
Ellen Liebner
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
31.08.2025
1 min.
Verlag aus dem Vogtland gibt erstmals einen Vogtlandkalender heraus
Concepcion Seidel aus Hammerbrücke packt die schönsten Seiten des Vogtlands in einen Kalender.
Tino Beyer
Mehr Artikel