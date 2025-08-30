Wegen schlechter Straße gab es für Bäcker Probleme: „Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr kommen“

Die Harzbergstraße in Trieb ist fertig gebaut - neu, schön und glatt. Ganz besonders froh darüber ist das Team der Bäckerei Heydenreich.

100 Meter Harzbergstraße hatten es in sich: Lange war die Straße in Trieb marode. Besonders darunter zu leiden hatten die Bäckerei Heydenreich, ihre Mehl- und Zutaten-Liefertransporte und die parkenden Kunden. Der Hang zur Trieb drohte unter der Belastung wegzurutschen. „Es war für alle schlecht. Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr...