Wegen Subventionsbetrug vor Gericht: Hat Bildungsträger aus dem Vogtland doppelt kassiert?

Auerbach
Die Geschäftsführerin eines freien Bildungsträgers aus dem Vogtland steht seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Chemnitz. Sie soll die Europäische Union um fast 270.000 Euro betrogen haben.
Die 60-Jährige ist des neunfachen Subventionsbetruges angeklagt. Sie soll knapp 270.000 Euro EU-Fördermittel zu Unrecht beantragt und einbehalten haben. Als Klägerin tritt die Europäische Staatsanwaltschaft auf - eine sehr seltene Angelegenheit vor einem Amtsgericht.
