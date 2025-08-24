Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weil es so frisch war: Wirte schenken bei Sommerfest im Vogtland Glühwein aus – „So kalt war es noch nie, seit wir das Geschäft übernommen haben“

Andrea Jahnsmüller (rechts) und ihre Mitstreiter konnten den Ansturm kaum bewältigen.
Andrea Jahnsmüller (rechts) und ihre Mitstreiter konnten den Ansturm kaum bewältigen. Bild: Sylvia Dienel
Andrea Jahnsmüller (rechts) und ihre Mitstreiter konnten den Ansturm kaum bewältigen. Bild: Sylvia Dienel
Andrea Jahnsmüller (rechts) und ihre Mitstreiter konnten den Ansturm kaum bewältigen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Weil es so frisch war: Wirte schenken bei Sommerfest im Vogtland Glühwein aus – „So kalt war es noch nie, seit wir das Geschäft übernommen haben“
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 25. Falkeinsteiner Weinfest hat die Schlossstraße am Samstag einen gewaltigen Ansturm erlebt. Dabei kam auch eine heiße Spezialität auf den Tisch.

Ein Glas nach dem anderen geht über die Theke in der oberen Falkensteiner Schlossstraße. Weißwein, Rosé, Rotwein – und Winzerglühwein, wahlweise in Rot oder Weiß. Das haben Andrea Jahnsmüller und ihre Mitstreiter bei noch keinem Weinfest erlebt. „So kalt war es auch noch nie, seit wir das Geschäft übernommen haben“, sagte sie am...
