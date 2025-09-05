Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach

Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.

Der DGB Sachsen hat den Betriebsrat von Unilever-Knorr Auerbach mit dem Mitbestimmungspreis 2025 ausgezeichnet. Anfang 2024 verkündete Unilever die Entlassung von rund der Hälfte der 175 Beschäftigten im Werk in Auerbach. Betriebsrat und Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) befürchteten ein Sterben auf Raten - und gingen auf die...