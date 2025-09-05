Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt Bild: David Rötzschke
Auerbach
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Von Cornelia Henze
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.

Der DGB Sachsen hat den Betriebsrat von Unilever-Knorr Auerbach mit dem Mitbestimmungspreis 2025 ausgezeichnet. Anfang 2024 verkündete Unilever die Entlassung von rund der Hälfte der 175 Beschäftigten im Werk in Auerbach. Betriebsrat und Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) befürchteten ein Sterben auf Raten - und gingen auf die...
