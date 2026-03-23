„Weil Worte wirken“: Der Vogtlandkreis wirbt für wertschätzende Kommunikation

In der Pöhler Kita Kinderland war jetzt Start für eine Kampagne, die sich an Kinder wendet – und Erwachsene.

Der Vogtlandkreis hat eine Kampagne „für bewusste Sprache und starke Kinder“ gestartet. Die Vorlese-Aktion „Weil Worte wirken“ soll die Bedeutung wertschätzender Kommunikation in den Mittelpunkt rücken. „Im Alltag, in Familien, in Kitas, Schulen und überall dort, wo Kinder uns begegnen“, sagte der Beigeordnete des Vogtlandkreises,... Der Vogtlandkreis hat eine Kampagne „für bewusste Sprache und starke Kinder“ gestartet. Die Vorlese-Aktion „Weil Worte wirken“ soll die Bedeutung wertschätzender Kommunikation in den Mittelpunkt rücken. „Im Alltag, in Familien, in Kitas, Schulen und überall dort, wo Kinder uns begegnen“, sagte der Beigeordnete des Vogtlandkreises,...