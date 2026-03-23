„Weil Worte wirken“: Der Vogtlandkreis wirbt für wertschätzende Kommunikation

Auerbach
In der Pöhler Kita Kinderland war jetzt Start für eine Kampagne, die sich an Kinder wendet – und Erwachsene.
Der Vogtlandkreis hat eine Kampagne „für bewusste Sprache und starke Kinder“ gestartet. Die Vorlese-Aktion „Weil Worte wirken“ soll die Bedeutung wertschätzender Kommunikation in den Mittelpunkt rücken. „Im Alltag, in Familien, in Kitas, Schulen und überall dort, wo Kinder uns begegnen“, sagte der Beigeordnete des Vogtlandkreises,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.