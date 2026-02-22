Vogtlandkreis fragt: Welche Angebote wollen Familien?

Reichenbach
Eine Online-Umfrage bis Ende April soll herausfiltern, was bei Bildung, Beratung oder Erholungsmöglichkeiten angepackt werden könnte.
Welchen Bedarf haben Familien im Vogtland, um mit ihren Kindern die Herausforderungen des Alltags zu meistern? Dieser Frage geht das Landratsamt des Vogtlandkreises erstmals mit einer Umfrage nach. Diese läuft online, ist anonym - und die Antworten sollen laut Kreisverwaltung nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. „Die gewonnenen Erkenntnisse...
