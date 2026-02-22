MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vogtlandkreis möchte herausfinden, welche Angebote sich Familien in der Region wünschen.
Der Vogtlandkreis möchte herausfinden, welche Angebote sich Familien in der Region wünschen. Bild: Symbolfoto: Imago
Der Vogtlandkreis möchte herausfinden, welche Angebote sich Familien in der Region wünschen.
Der Vogtlandkreis möchte herausfinden, welche Angebote sich Familien in der Region wünschen. Bild: Symbolfoto: Imago
Reichenbach
Vogtlandkreis fragt: Welche Angebote wollen Familien?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Online-Umfrage bis Ende April soll herausfiltern, was bei Bildung, Beratung oder Erholungsmöglichkeiten angepackt werden könnte.

Welchen Bedarf haben Familien im Vogtland, um mit ihren Kindern die Herausforderungen des Alltags zu meistern? Dieser Frage geht das Landratsamt des Vogtlandkreises erstmals mit einer Umfrage nach. Diese läuft online, ist anonym - und die Antworten sollen laut Kreisverwaltung nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. „Die gewonnenen Erkenntnisse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
20.02.2026
2 min.
Vogtland: Suche nach neuer Unterkunft für Asylbewerber läuft
Spätestens bis Ende 2030 muss der Landkreis das Asylbewerberheim in Plauen aufgeben.
Das Asylbewerberheim Plauen steht ab Ende 2030 nicht mehr zur Verfügung. Laut Landratsamt werden deshalb aktuell andere Optionen geprüft. Worauf bei der Entscheidung Wert gelegt werden soll.
Uwe Selbmann
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
16:30 Uhr
2 min.
Gesundheitsreport: So häufig waren Vogtländer im vergangenen Jahr krankgeschrieben
Die Fehlzeiten durch Krankheit im Vogtlandkreis lagen 2025 auf Vorjahresniveau.
Die Krankenkasse DAK hat die Krankschreibungen ihrer Versicherten im Vogtland analysiert. Was die drei häufigsten Ursachen 2025 waren und wie sich der Arbeitsausfall in der Region im Vergleich bewegt.
Ronny Hager
Mehr Artikel