MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Weitere Elektrobusse sollen bis 2027 durchs Vogtland rollen – aber nur in einer Stadt

PSB-Geschäftsführer Karsten Treiber soll bis 2027 weitere Elektrobusse für Plauen erhalten.
PSB-Geschäftsführer Karsten Treiber soll bis 2027 weitere Elektrobusse für Plauen erhalten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
PSB-Geschäftsführer Karsten Treiber soll bis 2027 weitere Elektrobusse für Plauen erhalten.
PSB-Geschäftsführer Karsten Treiber soll bis 2027 weitere Elektrobusse für Plauen erhalten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Auerbach
Weitere Elektrobusse sollen bis 2027 durchs Vogtland rollen – aber nur in einer Stadt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elektrobusse sind in Plauen keine Zukunftsmusik mehr. Vier sind bereits im Einsatz. Zwei weitere sollen folgen. Die Kosten sind beachtlich. Außerhalb Plauens setzt man indes weiter auf Dieselfahrzeuge. Warum?

Seit diesem Jahr fahren die ersten Elektrobusse durchs Vogtland – genauer gesagt durch Plauen. Die vier Stromer des Typs eCitaro von Mercedes Benz finden Einsatz im städtischen Streckennetz. Nun hat der Zweckverband ÖPNV Vogtland den Kauf von zwei weiteren E-Bussen für die Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) auf den Weg gebracht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
06:06 Uhr
3 min.
Müller zurück beim FC Bayern - "Es war sehr lustig"
Müller (m) sieht die Bayern-Mühen beim 2:2 gegen Mainz.
Der FC Bayern patzt im letzten Heimspiel. Die Tabellenführung baut er trotzdem aus. Retter Harry Kane benennt eine Schwachstelle. Eine Club-Ikone gibt sich sehr gesprächig.
17:51 Uhr
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
10.12.2025
3 min.
Befragungen in Bus, Zug und Straßenbahn im Vogtland: Darauf müssen sich Fahrgäste in den nächsten Monaten einstellen
Die Befragungen erfolgen in Bussen, Zügen und den Plauener Straßenbahnen.
Ab Sonntag beginnt der Verkehrsverbund Vogtland eine Fahrgastbefragung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Jahr lang werden Daten gesammelt. Wo und was genau gefragt wird.
Florian Wunderlich
06.11.2025
3 min.
Plauener Verkehrsbetrieb meldet Fahrzeug-Problem: Wie zuverlässig sind die neuen E-Busse?
Im Plauener Stadtverkehr sind seit Juni moderne E-Busse im Einsatz.
Am Mittwoch musste der Nachtverkehr nach Neundorf kurzfristig von Bus- auf Straßenbahnbetrieb umgestellt werden. Stadträte zeigten sich besorgt. Was war die Ursache für den Busausfall?
Bernd Jubelt
06:00 Uhr
3 min.
Bankkunden öffnen sich zunehmend für KI-Beratung
Bankkunden in Deutschland sind immer häufiger bereit, mit ihrem Finanzinstitut digital in Kontakt zu treten und sich auch mit Hilfe von KI beraten zu lassen.
Jeder dritte Bankkunde nutzt bereits KI-Angebote oder will sie testen. Doch bei Transaktionen durch KI-Agenten bleibt die Skepsis groß, zeigt eine aktuelle Studie.
Mehr Artikel