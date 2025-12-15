Weitere Elektrobusse sollen bis 2027 durchs Vogtland rollen – aber nur in einer Stadt

Auerbach
Elektrobusse sind in Plauen keine Zukunftsmusik mehr. Vier sind bereits im Einsatz. Zwei weitere sollen folgen. Die Kosten sind beachtlich. Außerhalb Plauens setzt man indes weiter auf Dieselfahrzeuge. Warum?
Seit diesem Jahr fahren die ersten Elektrobusse durchs Vogtland – genauer gesagt durch Plauen. Die vier Stromer des Typs eCitaro von Mercedes Benz finden Einsatz im städtischen Streckennetz. Nun hat der Zweckverband ÖPNV Vogtland den Kauf von zwei weiteren E-Bussen für die Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) auf den Weg gebracht.
