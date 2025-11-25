Welche Stadt im Vogtland Feuerwerk an einigen Stellen verbietet

Auerbach
Rund um das Schloss mit seinem Felsen und der benachbarten Kirche darf am letzten Dezember- und ersten Januartag in Falkenstein keine Pyrotechnik gezündet werden. Warum?
Die Sache ist beschlossen: Vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr, darf an zwei Orten im Falkensteiner Zentrum kein Feuerwerk losgelassen werden. Zur jüngsten Sitzung folgte der Stadtrat einer entsprechenden Verwaltungsempfehlung. Von dem Verbot betroffen sind das Schloss, der Vorplatz und Felsen. Auch rund um die Kirche „Zum Heiligen...
