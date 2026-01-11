Welchen Schaden ein Böller in Treuen anrichtete

Unbekannte haben am Samstag die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Treuen zerstört. Was die Polizei noch klären muss.

In die Briefkasten- und Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in Treuen haben Unbekannte Samstagabend einen Böller geworfen. Die Anlage wurde dadurch völlig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, fand die Tat gegen 18.40 Uhr an der...