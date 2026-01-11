MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einem Böller ist in Treuen Schaden an einer Briefkastenanlage angerichtet worden.
Mit einem Böller ist in Treuen Schaden an einer Briefkastenanlage angerichtet worden. Bild: Symbolfoto: IMAGO/panthermedia
Mit einem Böller ist in Treuen Schaden an einer Briefkastenanlage angerichtet worden.
Mit einem Böller ist in Treuen Schaden an einer Briefkastenanlage angerichtet worden. Bild: Symbolfoto: IMAGO/panthermedia
Auerbach
Welchen Schaden ein Böller in Treuen anrichtete
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben am Samstag die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Treuen zerstört. Was die Polizei noch klären muss.

In die Briefkasten- und Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in Treuen haben Unbekannte Samstagabend einen Böller geworfen. Die Anlage wurde dadurch völlig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, fand die Tat gegen 18.40 Uhr an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
1 min.
Erzgebirge: Explosion an Mehrfamilienhaus – Tausende Euro Schaden
Die Ermittlungen zu den Tätern laufen.
Unbekannte haben in Aue eine Explosion an einer Briefkastenanlage ausgelöst. Durch die Detonation wird die Hauseingangstür aus der Verankerung gerissen. Was noch bekannt ist.
Holk Dohle
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
14:15 Uhr
1 min.
Böller sorgt für Internetausfall in Chemnitz
Mit einem Böller beschädigten Unbekannte einen Verteilerkasten.
In der Silvesternacht machten sich Unbekannte offenbar an einer Telekommunikationsanlage zu schaffen. Das hatte Folgen.
Erik Anke
16:00 Uhr
4 min.
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.
Robin Seidler
16:00 Uhr
2 min.
Diebstahl, Nötigung, Geldwäsche: Was in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Am Amtsgericht Freiberg werden zahlreiche Fälle verhandelt.
Die Fälle, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein.
Wieland Josch
Mehr Artikel