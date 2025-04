Welcher Auerbacher Ortsteil jetzt einen Stellplatz für Wohnmobile bekommt

Lange hat die Beerheider Asphaltfläche in Kulturhaus-Nachbarschaft keine Funktion gehabt. Das ändert sich jetzt. Am 17. März beginnen die Bauarbeiten – und damit auch kurzzeitige Sperrungen.

Die Nachricht kam für den Ortschaftsrat überraschend: In Beerheide soll ein Wohnmobil-Stellplatz entstehen. Als Standort hat die Stadtverwaltung Auerbach eine asphaltierte Fläche mit Finnhütte an der Siedlungsstraße hinter dem Kulturhaus gewählt. Jetzt geht die Planungs- in die Umsetzungsphase über. Am 17. März ist Baustart, informierte...