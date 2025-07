Welches Schloss im Vogtland sogar Restauratoren verblüfft - jetzt dürfen Besucher in die Wände blicken

Das Treuener Fachwerkschloss teilt am Sonntag seine gelüfteten Geheimnisse mit der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal in dessen 415-jähriger Geschichte gibt es eine Baustellenführung. Was lockt besonders?

Viel haben Sandra Finsterbusch und Jens Wirt bei ihrer langjährigen Arbeit als Restauratoren schon gesehen. So etwas wie zu Hause aber noch nie. Zu Hause heißt: in der Beikammer des Treuener Schlosses unteren Teils. Die Fachleute gehören jenem Förderverein an, der den 415 Jahre alten Herrensitz seit seiner Gründung 2001 mit... Viel haben Sandra Finsterbusch und Jens Wirt bei ihrer langjährigen Arbeit als Restauratoren schon gesehen. So etwas wie zu Hause aber noch nie. Zu Hause heißt: in der Beikammer des Treuener Schlosses unteren Teils. Die Fachleute gehören jenem Förderverein an, der den 415 Jahre alten Herrensitz seit seiner Gründung 2001 mit...