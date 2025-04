Wenn das Handy plötzlich weg ist: Schüler geben im Vogtland wertvolle Tipps

Zum Tag der offenen Schule am Rodewischer Berufsschulzentrum Vogtland haben Gymnasiasten über richtiges Verhalten bei Smartphoneverlust oder -diebstahl informiert. Was ist ihr wichtigster Ratschlag?

Vorbeugung ist bekanntlich besser als Nachsicht. Das gilt besonders, wenn es um sensible persönliche Daten geht. Nicht wenige davon befinden sich heutzutage auf dem Smartphone. Wie also lässt sich der tägliche Begleiter vor Verlust oder Diebstahl schützen? Und was ist zu tun, wenn es doch passiert? Zum Tag der offenen Schule im Beruflichen...