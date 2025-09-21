Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein

Auerbach
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Ein Rad greift exakt in das andere - und trotzdem gestaltet sich die Arbeit mühselig. Wie Feldernte vor 100 Jahren aussah, das zeigte zum 2. Auerbacher Spätsommerfest am Kirmeswochenende ein Freundeskreis, der sich dem Erhalt historischer Landwirtschaftsgeräte und ihrer Vorführung verschrieben hat. Neben dem Rathaus stand davon allerhand:...
