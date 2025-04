Wer folgt auf Auerbachs Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier?

Die Evangelische Landeskirche schreibt die Stelle jetzt zum zweiten Mal aus, nachdem sich in Runde eins kein Kandidat gefunden hatte.

Die Johannispassion an Karfreitag dürfte die letzte große Aufführung unter dem Dirigat von Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier in Auerbach gewesen sein. Ab 1. Mai wird er nach 15 Jahren Dienst in Auerbach die Stelle eines Posaunenwarts in der sächsischen Landeskirche antreten – und sein bisheriges KMD-Amt einem Nachfolger überlassen – einen...