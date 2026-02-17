MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im vergangenen Jahr zählte der Wettbewerb etwa 45 Teilnehmer.
Im vergangenen Jahr zählte der Wettbewerb etwa 45 Teilnehmer. Bild: David Rötzschke/Archiv
Im vergangenen Jahr zählte der Wettbewerb etwa 45 Teilnehmer.
Im vergangenen Jahr zählte der Wettbewerb etwa 45 Teilnehmer. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Wettbewerb: Modellschiffe flitzen im Mai über diese Talsperre im Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Talsperre Falkenstein wird 2026 erneut zum Treffpunkt für Modellschiff-Enthusiasten. An welchen Tagen der Obervogtlandcup genau stattfindet.

Im Mai dieses Jahres wird die Talsperre Falkenstein erneut Schauplatz und Austragungsort für den Obervogtlandcup für FSR-Modellschiffe des Modellsportclub Plauen. Einen entsprechenden Antrag hat der Verein bei der Stadtverwaltung Falkenstein eingereicht und durch die Zustimmung des Stadtrates bewilligt bekommen. Der diesjährige Wettkampf findet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
13.01.2026
2 min.
Geo-Ranger startet geführte Touren durch den Geopark im Vogtland
Jürgen Hadel (hi., mit Hut) hatte zum Tag des Geotops eine Gruppe auf den Wendelstein geführt.
Die erste Geotour trägt den Titel „Winter an der Bastei“ und beginnt am Bahnhof in Falkenstein. Zu welchen Sehenswürdigkeiten Geo-Ranger Jürgen Hadel führen will.
Lutz Kirchner
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
30.01.2026
4 min.
Eisschicht auf Talsperren im Vogtland wächst: Gilt nun „Betreten verboten“ oder „Betreten auf eigene Gefahr“?
Die Treppe wirkt wie eine Einladung zum Betreten der Talsperre Falkenstein. Doch für sie und die Talsperren Pöhl und Pirk gilt ein striktes Betretungsverbot der Eisflächen.
Anhaltender Frost lässt das Eis auf Talsperren im Vogtland wachsen. Bis zu 31 Zentimeter sind Eisschichten dick. Die Talsperrenbehörde warnt eindringlich vor besonderen Tücken zugefrorener Staugewässer. In einem Fall muss sie sich selbst korrigieren.
Ulrich Riedel
14:05 Uhr
2 min.
AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung eingestuft
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen, sagte Behrens.
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Weil eine rechtsextremistische Ideologie im Landesverband Konsens sei, gibt es nun eine Entscheidung.
14:05 Uhr
2 min.
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.
Holk Dohle
Mehr Artikel