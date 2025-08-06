Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wie Angela Heinzmann-Berger im Vogtland den für Kinder „schönsten Ort der Welt“ schuf

Angela Heinzmann-Berger (links) lädt seit 20 Jahren jedes Jahr Kinder zum Farbensommer ein. Gerhard Meyer (rechts) schafft dazu schöne Requisiten.
Angela Heinzmann-Berger (links) lädt seit 20 Jahren jedes Jahr Kinder zum Farbensommer ein. Gerhard Meyer (rechts) schafft dazu schöne Requisiten. Bild: Lisa Karich
Angela Heinzmann-Berger (links) lädt seit 20 Jahren jedes Jahr Kinder zum Farbensommer ein. Gerhard Meyer (rechts) schafft dazu schöne Requisiten.
Angela Heinzmann-Berger (links) lädt seit 20 Jahren jedes Jahr Kinder zum Farbensommer ein. Gerhard Meyer (rechts) schafft dazu schöne Requisiten. Bild: Lisa Karich
Auerbach
Wie Angela Heinzmann-Berger im Vogtland den für Kinder „schönsten Ort der Welt“ schuf
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zirkusartist sein, auf Stelzen laufen, mit dem Einrad fahren können: Für manche Kinder ist das mehr als eine Urlaubsreise. In Rodewisch gibt es das dank Angela Heinzmann-Berger seit 20 Jahren. Was das Farbensommer-Camp ihres Zirkus Himmelblau so einzigartig macht.

Was bedeutet der Farbensommer für dich? Angela Heinzmann-Berger hat Zettel mit der Frage an ihre kleinen und etwas größeren Artisten ausgegeben. Nun blättert sie durch die Antworten - und ihr Gesicht bekommt ein Strahlen. „Das ist der schönste Ort der Welt - mein Schutzraum“, schreibt ein Kind. Ein anderes wünschte sich, es wäre jeden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
24.07.2025
2 min.
Vorreiter für diese Schule waren Lehrer aus dem Vogtland: Jetzt feiern sie und ihre Schüler das Jubiläum
Findige Köpfe wie Justin Brückner haben am Informatik-Gymnasium gelernt.
Als man am BSZ Rodewisch vor 25 Jahren das Informatik-Gymnasium gründete, gab es das noch nirgendwo in Deutschland.
Cornelia Henze
17:00 Uhr
4 min.
Ganz heiß, ganz hoch, ganz dunkel: So schaut es aus im Brandschutzzentrum Vogtland
Ein heißes Bügeleisen kann der Anfang eines Brandes sein, erklärt Anja Haymann, Pädagogin im Brand- und Katastropehnschutzzentrum. Finn Essbüchel (vorn) hört aufmerksam zu.
Kaum ein Außenstehender hat die Gebäude betreten, in denen künftig Feuerwehrleute den Ernstfall proben. Ferienkinder aus Falkenstein durften nun durch die Röhre kriechen. Das gibts zu sehen.
Cornelia Henze
Mehr Artikel