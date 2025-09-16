Wie das Spätsommerfest in Auerbach zu etwas Besonderem werden soll: „Wir wollen weg vom Bierzeltcharakter“

Zum Spätsommerfest zur Kirmes locken am Wochenende zahlreiche Angebote. Zum zweiten Mal lädt die Stadt zu diesem Fest ein. Was alles geplant ist.

Vor zwei Jahren hatten Stadt und Kirche erstmals zum gemeinsamen Spätsommerfest zur Kirmes eingeladen. Auf der Festmeile zwischen Altmarkt mit St. Laurentiuskirche und Nicolaikirche mit Stadtpark erwarten die Besucher am kommenden Wochenende erneut Stände und Ausstellungen aus der Region. „Wir wollen weg vom Bierzeltcharakter. Es soll ein Fest...