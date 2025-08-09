Wie diese 29-jährige Mutter aus dem Vogtland Ruhe in ihrem hektischen Alltag findet: „Wir dürfen genießen“

Lisa Dörfel hat eine Leidenschaft aus ihrer Kindheit wiederentdeckt. Heute ist das Malen ihr Ruhepol im Alltag. Einige ihrer Bilder haben Menschen schon zu Tränen gerührt. Jetzt steht sie vor einem Meilenstein.

Für Lisa Dörfel ist die Malerei mehr als nur ein Hobby. Sie ist Ruhepol im Alltag und ihre Werke sollen zugleich Denkanstoß für die Betrachter sein. Nun steht die Vogtländerin vor einem großen persönlichen Meilenstein. Für Lisa Dörfel ist die Malerei mehr als nur ein Hobby. Sie ist Ruhepol im Alltag und ihre Werke sollen zugleich Denkanstoß für die Betrachter sein. Nun steht die Vogtländerin vor einem großen persönlichen Meilenstein.