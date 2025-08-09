Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie diese 29-jährige Mutter aus dem Vogtland Ruhe in ihrem hektischen Alltag findet: „Wir dürfen genießen“

Die 29-Jährige liebt es am meisten, Landschaften malen zu können.
Die 29-Jährige liebt es am meisten, Landschaften malen zu können. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Wie diese 29-jährige Mutter aus dem Vogtland Ruhe in ihrem hektischen Alltag findet: „Wir dürfen genießen“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Lisa Dörfel hat eine Leidenschaft aus ihrer Kindheit wiederentdeckt. Heute ist das Malen ihr Ruhepol im Alltag. Einige ihrer Bilder haben Menschen schon zu Tränen gerührt. Jetzt steht sie vor einem Meilenstein.

Für Lisa Dörfel ist die Malerei mehr als nur ein Hobby. Sie ist Ruhepol im Alltag und ihre Werke sollen zugleich Denkanstoß für die Betrachter sein. Nun steht die Vogtländerin vor einem großen persönlichen Meilenstein.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
