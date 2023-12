Wie eine Idee aus Coronazeiten in Rothenkirchen heute für schöne Momente sorgt: Die Weihnachtsgeschichte im Fenster

Was als Notlösung in der Corona-Zeit begann hat ein Eigenleben entwickelt und erfreut in diesem Jahr die Menschen in Rothenkirchen.

Rothenkirchen In Rothenkirchen gibt es noch bis zum 7. Januar eine besondere Ausstellung in den Fenstern von Mitgliedern der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) zu sehen: Zehn Fensterbilder, welche die Weihnachtsgeschichte erzählen. Sigrid Leibiger, Mitglied der LKG, hat die figürlichen Darstellungen von ihrer Nichte aus Grumbach im Erzgebirge...