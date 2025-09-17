Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bitcoins sind die wohl bekannteste digitale Währung.
Bitcoins sind die wohl bekannteste digitale Währung. Bild: Hannes P. Albert/dpa/Archiv
Auerbach
Wieder Betrug mit Kryptowährung im Vogtland: „Es kann jeden treffen“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als ein Enkeltrick: 11.000 Euro hat ein junger Mann aus Treuen in den Sand gesetzt. Wie es dazu kam.

Im Vogtland hat es jetzt erneut einen Betrug in Zusammenhang mit Kryptowährung gegeben. Diesmal sei ein 34-Jähriger aus Treuen betroffen gewesen, sagte am Mittwoch Polizeisprecher Enrico Liebold. Zunächst sei Kontakt über einen Messengerdienst aufgenommen worden. Als ein Vertrauensverhältnis bestand, habe man den Vogtländer aufgefordert, in...
04.09.2025
2 min.
Frau verliert 30.000 Euro durch Job-Betrug
Über Whatsapp kontaktierte ein vermeintliches US-Unternehmen eine Frau aus dem Landkreis Meißen - und brachte sie so um rund 30.000 Euro.(Symbolbild)
Ein vermeintliches US-Unternehmen verspricht per Whatsapp-Nachricht viel Geld und hohe Provisionen. Eine Frau aus dem Kreis Meißen fällt auf die professionelle Betrugsmasche herein.
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
16.07.2025
4 min.
Betrug mit Kryptowährung häuft sich in Region Zwickau: „Täter quetschen Betroffene bis zum letzten Hemd aus“
Ein Ermittler sitzt am Rechner vor einem vermeintlichen Medienartikel. Darin wird der Eindruck erweckt, Sahra Wagenknecht gebe Tipps zu Investitionen in Kryptowährung. Mit solchen Maschen wollen Betrüger potenzielle Opfer ködern.
62.000 Euro in Werdau, 135.000 Euro in Zwickau und sogar 400.000 Euro in Glauchau: Diese Summen haben kürzlich Opfer von Online-Betrügern verloren. Täter nutzen besondere Köder. Auf welche Warnzeichen Anleger achten sollten.
Elsa Middeke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
Mehr Artikel