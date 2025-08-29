Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Buscafé der Christlichen Versammlung macht Anfang September Halt in Auerbach.
Das Buscafé der Christlichen Versammlung macht Anfang September Halt in Auerbach. Bild: Jens Keidel
Das Buscafé der Christlichen Versammlung macht Anfang September Halt in Auerbach.
Das Buscafé der Christlichen Versammlung macht Anfang September Halt in Auerbach. Bild: Jens Keidel
Auerbach
Willkommen im Buscafé: In Auerbach gibts kostenlos Cappuccino
Von Cornelia Henze
Kaffee und Tee gibt es ab dem 2. September auf dem Neumarkt. Gastgeber ist die Christliche Versammlung Rempesgrün.

Das Buscafé hält mal wieder in Auerbach - und zwar vom 2. bis 5. September, täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Christen von der Freikirche laden Passanten zu Gesprächen über Fragen des Lebens ein. Dazu werden Kaffee, Cappuccino und Tee serviert, teilt Veranstalter Jens Keidel mit. Auch an die Kinder sei gedacht. Für sie gebe es verschiedene...
