Willkommen im Buscafé: In Auerbach gibts kostenlos Cappuccino

Auerbach
Kaffee und Tee gibt es ab dem 2. September auf dem Neumarkt. Gastgeber ist die Christliche Versammlung Rempesgrün.
Das Buscafé hält mal wieder in Auerbach - und zwar vom 2. bis 5. September, täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Christen von der Freikirche laden Passanten zu Gesprächen über Fragen des Lebens ein. Dazu werden Kaffee, Cappuccino und Tee serviert, teilt Veranstalter Jens Keidel mit. Auch an die Kinder sei gedacht. Für sie gebe es verschiedene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.