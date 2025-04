Neustadt. Noch ist nicht sicher, ob zwischen Neustadt und Bergen Windräder gebaut werden. Doch der bewaldete Bereich am Bezelbergfuß gilt als Vorranggebiet. Was der Bürgermeister von Neustadt dazu zu sagen hat.

Freie Presse: Herr Blechschmidt, was ist der aktuelle Stand in Sachen Windenergie in Neustadt?