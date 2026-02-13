„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung

52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.

Im Bäckerladen an der Krummen Straße in Grünbach duftet es nach Brot und Kuchen. Wenn die Türglocke schellt - und das tut sie oft - steht ein Kunde an der Ladentheke. Kaum zu glauben, dass die Backöfen ab 1. März für immer aus bleiben. Bäckermeister Hermann Frisch geht in Ruhestand und beendet damit 133 Jahre Bäckertradition in vierter...