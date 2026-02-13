MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • „Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung

Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition. Bild: CorneliaHenze
Auch die Ära vom Café Lüpfert in Falkenstein endet am 28. Februar. Das gediegene, atmosphärische Café war seit 1897 Kaffee- und Kuchen-Treff der Falkensteiner.
Auch die Ära vom Café Lüpfert in Falkenstein endet am 28. Februar. Das gediegene, atmosphärische Café war seit 1897 Kaffee- und Kuchen-Treff der Falkensteiner. Bild: Margitta Rosenbaum
Steve Brasch von der Bäckerei Trützschler übernimmt den Bäckerladen in Rempesgrün ab März. Dort gibt es dann Brot, Semmeln und Pfannkuchen von Trützschler.
Steve Brasch von der Bäckerei Trützschler übernimmt den Bäckerladen in Rempesgrün ab März. Dort gibt es dann Brot, Semmeln und Pfannkuchen von Trützschler. Bild: David Rötzschke
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition. Bild: CorneliaHenze
Auch die Ära vom Café Lüpfert in Falkenstein endet am 28. Februar. Das gediegene, atmosphärische Café war seit 1897 Kaffee- und Kuchen-Treff der Falkensteiner.
Auch die Ära vom Café Lüpfert in Falkenstein endet am 28. Februar. Das gediegene, atmosphärische Café war seit 1897 Kaffee- und Kuchen-Treff der Falkensteiner. Bild: Margitta Rosenbaum
Steve Brasch von der Bäckerei Trützschler übernimmt den Bäckerladen in Rempesgrün ab März. Dort gibt es dann Brot, Semmeln und Pfannkuchen von Trützschler.
Steve Brasch von der Bäckerei Trützschler übernimmt den Bäckerladen in Rempesgrün ab März. Dort gibt es dann Brot, Semmeln und Pfannkuchen von Trützschler. Bild: David Rötzschke
Auerbach
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.

Im Bäckerladen an der Krummen Straße in Grünbach duftet es nach Brot und Kuchen. Wenn die Türglocke schellt - und das tut sie oft - steht ein Kunde an der Ladentheke. Kaum zu glauben, dass die Backöfen ab 1. März für immer aus bleiben. Bäckermeister Hermann Frisch geht in Ruhestand und beendet damit 133 Jahre Bäckertradition in vierter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
23.01.2026
4 min.
Schließung ist vom Tisch: Wie eine Praxis für Fußpflege im Vogtland gerettet wurde
Karola Friedel arbeitete sich in der Podologie-Praxis in Grünbach bereits ein.
Eigentlich sollte die Podologie-Praxis von Nicole Geißler in Grünbach seit Anfang des Jahres dicht sein. Nun betreibt sie die Praxis im Januar dennoch. Wie geht es danach für ihre Kunden weiter?
Gunter Niehus
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
21.01.2026
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
Mehr Artikel