„Wir sind sehr glücklich“: Auf Raser-Strecke im Vogtland gilt bald Tempo 30

Auerbach
Bürgerwille wird im Fall der Rodewischer Ludwigsburg nun erfolgreich umgesetzt. Kraftfahrer müssen dort bald auf die Bremse treten.
Die Raserei an der Rodewischer Ludwigsburg sollte bald ein Ende haben. Auf der Neuen Wildenauer Straße bis zur Röthenbacher Straße gilt Tempo 30. Die Untere Verkehrsbehörde im Landkreis habe der Tempo-Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer zugestimmt, so Rodewischs Ordnungsamtschef Christian Wetzig. Damit wird der Wille der Anwohner, die...
