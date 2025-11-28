Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Mundartkreis lädt in der Weihnachtszeit zu gemütlichen Lesungen ins Alte Spital ein.
Der Mundartkreis lädt in der Weihnachtszeit zu gemütlichen Lesungen ins Alte Spital ein. Bild: Margitta Rosenbaum
Der Mundartkreis lädt in der Weihnachtszeit zu gemütlichen Lesungen ins Alte Spital ein.
Der Mundartkreis lädt in der Weihnachtszeit zu gemütlichen Lesungen ins Alte Spital ein. Bild: Margitta Rosenbaum
Auerbach
Wo am Sonntag vogtländische Mundartlesung erklingt
Von Margitta Rosenbaum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vogtländische Mundartkreis lädt ein, die Weihnachtszeit mit Mundartlesungen und Glühwein in Alten Spital zu genießen.

An den Adventssonntagen, sowie Hohneujahr und Lichtmess, wird es gemütlich im Alten Spital. Die Leiterin Doris Wildgrube hat ein buntes Programm mit Mundartautoren und heimischen Musikern zusammengestellt. Los geht es am 1. Advent mit Anne Solitair aus Auerbach und Thorald Meisel aus Zwota. Musik machen Matthias Fritsch und Christoph Heinze aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
26.11.2025
3 min.
HIstorisches vogtländisches Spital präsentiert sich im Kleinformat
Andreas Rößler (links) und Ulrich Wolf setzen ein Modell vom Alten Spital in Szene.
Sie stammen aus dem Erzgebirge, waren auch vogtlandweit verbreitet und erleben zur Weihnachtsschau im Falkensteiner Museum eine Renaissance: Lichterhäuser mit und ohne Lokalbezug.
Sylvia Dienel
02.12.2025
3 min.
Warum ein Fels im Vogtland genau vermessen wird: „Die Nase wird eines Tages abbrechen“
Julia Czerny und Marek Michaelis arbeiten mit Kamera und Drohne, im eine 3D-Vermessung des Mönchs zu erstellen.
Zwei Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden vermessen in Grünbach die Felsformation, die der Mönch genannt wird, damit ein 3D-Modell entstehen kann.
Margitta Rosenbaum
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel