Wo am Sonntag vogtländische Mundartlesung erklingt

Der Vogtländische Mundartkreis lädt ein, die Weihnachtszeit mit Mundartlesungen und Glühwein in Alten Spital zu genießen.

An den Adventssonntagen, sowie Hohneujahr und Lichtmess, wird es gemütlich im Alten Spital. Die Leiterin Doris Wildgrube hat ein buntes Programm mit Mundartautoren und heimischen Musikern zusammengestellt. Los geht es am 1. Advent mit Anne Solitair aus Auerbach und Thorald Meisel aus Zwota. Musik machen Matthias Fritsch und Christoph Heinze aus...