Der Vogtländische Mundartkreis lädt am 6. Januar ins Alte Spital ein. Bild: Margitta Rosenbaum/Archiv
Der Vogtländische Mundartkreis lädt am 6. Januar ins Alte Spital ein. Bild: Margitta Rosenbaum/Archiv
Oberes Vogtland
Mundart-Autoren aus dem Vogtland lesen bei Kerzenschein und Glühwein
Von Ronny Hager
Im Alten Spital in Falkenstein gibt es am Dreikönigstag Mundart und Musik.

Der Dreikönigstag ist ein besonderer Tag in der Zeit um den Jahreswechsel. Für den Vogtländischen Mundartkreis ist der 6. Januar ein Datum, an dem er in Falkenstein zu einer seiner weihnachtlichen Mundartlesungen bei Kerzenschein und Glühwein einlädt. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr im Alten Spital, Auerbacher Straße 1. Es lesen die...
