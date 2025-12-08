Wo der Glühwein auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt sogar billiger wurde

Teurer, genauso viel oder billiger - Auf dem Weihnachtsmarkt lohnt sich für Kunden ein scharfer Blick. Ein Händler will nächstes Jahr völlig neue Wege gehen. Was er vorhat.

Fünf Euro waren dann doch zu viel. „Soviel haben wir vor zwei Jahren für unseren Tokajer-Glühwein verlangt“, erinnert sich Gergö Joszsa. „Der Chef ist dann aber mit dem Preis runter.“ Seither kostet die ungarische Spezialität auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt nur noch vier Euro. Das gilt auch für dieses Jahr. Der Preis für ein...