Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Hagen Hartwig
Bild: Hagen Hartwig
Auerbach
Wo vogtländische Kinder einen tollen Tag mit der Feuerwehr haben
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor der Schlossarena in Falkenstein luden Feuerwehrleute zum Blaulichttag ein. Womit die Steppkes am meisten Spaß hatten.

Für die Jungen und Mädchen der Auerbacher Kitas war am Montag vor der Schlossarena jede Menge geboten. Feuerwehr, Polizei, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz, die Verkehrswacht sowie Mitarbeiter des Ordnungsamts und des Bauhofs bestimmten das Geschehen. „Es ist nichts Schlimmes passiert“, gab Annabell Deckert Entwarnung. „Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
4 min.
Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein.
Die Polizei hat ihren Standort in Falkenstein wiedereröffnet. Warum die Dienststelle zwei Jahre geschlossen war und welche Themen die Bevölkerung und die Bürgerpolizisten derzeit umtreiben.
Florian Wunderlich
14.07.2025
2 min.
Wie lange die mobile Augenarztpraxis-Praxis dieses Mal in Auerbach steht
Die Mobile Augenarztpraxis ist nach Auerbach zurückgekehrt.
Seit dieser Woche steht die mobile Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung wieder an der Schlossarena. Wann bricht sie zum Standort im oberen Vogtland auf?
Gunter Niehus
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel