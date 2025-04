Wohin am Wochenende im Vogtland: Festival, Naturschauspiel am Himmel und vieles mehr

Die Sternwarte Rodewisch öffnet am Samstag ihre Türen für die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis. In Auerbach lockt ein Festival mit Künstlern aus der Region und in Bad Elster spielt Harmonic Brass.

Die Art in Plauen: Mit ihrer Musik prägten sie die Wendezeit in der DDR. Die Leipziger Band Die Art hat ihr neues Album „Fading" veröffentlicht. Am Freitag, 20 Uhr, tritt die Gruppe im Plauener Malzhaus (Alter Teich 7) auf. Fans der Musiker müssen jedoch nicht auf die Klassiker verzichten, denn die Band mixt eine Auswahl ihrer frühen Hits...