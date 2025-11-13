Wohin am Wochenende im Vogtland: Mehrere Märkte locken

Vorweihnachtliche Märkte finden in der Region statt. Es ist aber noch viel mehr los an diesem dritten Novemberwochenende. Deshalb hier eine Auswahl an Veranstaltungsterminen.

Buntes Markttreiben: Auf dem Hof der Töpferei Andreas Leonhardt in Plauen, Bärenstraße 4, geht am Wochenende, je von 10 bis 17 Uhr, zum zehnten Mal der Voradventliche Kunsthandwerkermarkt über die Bühne. Mit dabei sind Filz-, Schmuck- und Holzgestalter, Illustratoren, Keramiker - nicht nur aus dem Vogtland. Freier Eintritt. Der Flowmarkt im... Buntes Markttreiben: Auf dem Hof der Töpferei Andreas Leonhardt in Plauen, Bärenstraße 4, geht am Wochenende, je von 10 bis 17 Uhr, zum zehnten Mal der Voradventliche Kunsthandwerkermarkt über die Bühne. Mit dabei sind Filz-, Schmuck- und Holzgestalter, Illustratoren, Keramiker - nicht nur aus dem Vogtland. Freier Eintritt. Der Flowmarkt im...