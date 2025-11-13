Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Willkommen zum voradventlichen Kunsthandwerkermarkt in der Plauener Bärenstraße 4. Wie jedes Jahr organisiert die Veranstaltung Töpfermeister Andreas Leonhardt.
Willkommen zum voradventlichen Kunsthandwerkermarkt in der Plauener Bärenstraße 4. Wie jedes Jahr organisiert die Veranstaltung Töpfermeister Andreas Leonhardt. Bild: Ellen Liebner
Die Folkband Mitsune mit Wurzeln in Japan, Australien und Griechenland tritt am Samstag, 20 Uhr, im Plauener Malzhaus auf. Es ist das sechste Wertungskonzert des diesjährigen Folkherbstes
Die Folkband Mitsune mit Wurzeln in Japan, Australien und Griechenland tritt am Samstag, 20 Uhr, im Plauener Malzhaus auf. Es ist das sechste Wertungskonzert des diesjährigen Folkherbstes Bild: Shari Marks
Der Schauspieler und Autor Charly Hübner ist im König-Albert-Theater zu Gast.
Der Schauspieler und Autor Charly Hübner ist im König-Albert-Theater zu Gast. Bild: Jens Kalaene/dpa
Auerbach
Wohin am Wochenende im Vogtland: Mehrere Märkte locken
Von Unserer Redaktion
Vorweihnachtliche Märkte finden in der Region statt. Es ist aber noch viel mehr los an diesem dritten Novemberwochenende. Deshalb hier eine Auswahl an Veranstaltungsterminen.

Buntes Markttreiben: Auf dem Hof der Töpferei Andreas Leonhardt in Plauen, Bärenstraße 4, geht am Wochenende, je von 10 bis 17 Uhr, zum zehnten Mal der Voradventliche Kunsthandwerkermarkt über die Bühne. Mit dabei sind Filz-, Schmuck- und Holzgestalter, Illustratoren, Keramiker - nicht nur aus dem Vogtland. Freier Eintritt. Der Flowmarkt im...
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
23.10.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Herbstfeste locken mit Neuerungen
Bettina Liedtke, Andrea Böttcher, Kristin Morgner, Simone Süß (v. l.) bereiten die Deko für das Herbstfest an den Weberhäusern in Plauen mit lustigen Kürbisgesichtern vor.
Motörhead-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tribute-Band Motörizer spielt in Plauen. Einen besonderen Auftritt gibt es auch in Reichenbach. Außerdem warten Neues und Bewährtes bei den Herbstfesten.
Florian Wunderlich
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
06.11.2025
4 min.
Kraut, Kultparty und Hunderte von Kerzen: Das ist am Wochenende im Vogtland los
Riesenandrang herrscht immer zum Krautfest im Plauener Pfaffengut. Beate Groh, Josephine Heidenreich und Annabel Wetzel (von links) bereiten es mit vor.
Eine Damen-Folkband aus Skandinavien mischt am zweiten Novemberwochenende im Vogtland mit. In Reichenbach locken eine legendäre Disko - und ein junger Zauberer.
Sabine Schott, Cornelia Henze und Gerd Möckel
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
