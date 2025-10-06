„Zeit für Träume“ im Vogtland: Dieses Konzert lockt im Oktober nach Wernesgrün

Auerbach
Die Biertenne wird am 26. Oktober zur Bühne für die Wernesgrüner Blasmusikanten. Was Konzertbesucher in diesem Jahr erwartet.
Die Wernesgrüner Blasmusikanten laden am Sonntag, 26. Oktober, 15 Uhr, zum Jahreskonzert in die Wernesgrüner Biertenne ein. Das Motto des diesjährigen Konzerts lautet „Zeit für Träume“. Dabei sollen nicht nur altbekannte Melodien, Polkas und Märsche erklingen, sondern auch moderne Arrangements stehen auf dem Plan, heißt es in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.