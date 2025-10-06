Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Zeit für Träume“ im Vogtland: Dieses Konzert lockt im Oktober nach Wernesgrün

Die Wernesgrüner Blasmusikanten spielen Ende Oktober ihr Jahreskonzert.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Die Wernesgrüner Blasmusikanten spielen Ende Oktober ihr Jahreskonzert.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
„Zeit für Träume“ im Vogtland: Dieses Konzert lockt im Oktober nach Wernesgrün
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Biertenne wird am 26. Oktober zur Bühne für die Wernesgrüner Blasmusikanten. Was Konzertbesucher in diesem Jahr erwartet.

Die Wernesgrüner Blasmusikanten laden am Sonntag, 26. Oktober, 15 Uhr, zum Jahreskonzert in die Wernesgrüner Biertenne ein. Das Motto des diesjährigen Konzerts lautet „Zeit für Träume“. Dabei sollen nicht nur altbekannte Melodien, Polkas und Märsche erklingen, sondern auch moderne Arrangements stehen auf dem Plan, heißt es in der...
