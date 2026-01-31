Zoff um Eltern-Kind-Parkplatz im Vogtland: Was eine Mutter mit Baby sich von einem Singlemann im XXL-Auto anhören muss

Fehlt es den Vogtländern an Empathie für Familien mit Kindern? Sind nur noch Egoisten unterwegs? Weil eine Mutter Rücksicht am Parkplatz erbittet, wird sie in den sozialen Netzwerken fertig gemacht.

Und wieder ist der Eltern-Kind-Parkplatz besetzt, stellt Akvilé Kalinaité-Kaufmann fest, als sie am Kaufland Rodewisch genau dort ihr Auto abstellen will. Besetzt ist er aber nicht von Papas mit Kind. Oder Mamas, wie sie selbst eine ist. Gerade verlässt ein dicker Mercedes mit zwei Erwachsenen den Sonderparkplatz. Und dann noch ein Wagen, in...