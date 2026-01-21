Zwei Autos flüchten auf der A72 bei Treuen vor der Polizei

Ein 33-Jähriger wurde gestoppt. Warum er fliehen wollte, zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle.

Zwei Autos auf dem Parkplatz Waldkirchen an der A 72 kamen am Dienstag, den 20. Januar, Beamten der Bundespolizei verdächtig vor. Beide Fahrer gaben Gas, als die Beamten sie gegen 19.30 Uhr kontrollieren wollten. Während ein 33-jähriger Opel-Fahrer bei Treuen gestoppt wurde, entkam ein dunkler Mercedes, so die Polizei. Der gestoppte Fahrer...