Zwei Radfahrer bei Unfällen in Rodewisch verletzt

Einem 83-Jährigen wurde die Vorfahrt genommen, ein 38-Jähriger setzte sich aufs Rad, obwohl er fahruntüchtig war. Über die Einzelheiten berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gleich zwei Fahrradunfälle hat es am Dienstag in Rodewisch gegeben. In beiden Fällen wurden die Radfahrer verletzt, wie die Polizei berichtete. Am Vormittag war zunächst ein 83-Jähriger mit dem Rad gestürzt. Dem voraus gegangen war eine Kollision mit dem Auto eines 60-Jährigen, der auf der Stiftstraße unterwegs war und nach links auf die...