Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland

Auerbach
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Bei einem Unfall im Falkensteiner Ortsteil Schönau sind am Freitag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß kurz nach 13 Uhr auf einer Kreuzung. Eine 80-jährige Autofahrerin war mit ihrem Toyota auf der Oberlauterbacher Straße in Richtung Schönauer Straße unterwegs. An der Kreuzung...
