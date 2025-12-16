13-Jährige in Schöneck von Auto angefahren

Oberes Vogtland
Die Fußgängerin wollte auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Was dazu bekannt ist.
Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Montag, 15. Dezember, in Schöneck eine 13-jährige Fußgängerin mit seinem Wagen der Marke Ford auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Über den Unfall wurde aus der Polizeidirektion Zwickau berichtet. Der Unfall ereignete sich auf der Sohrstraße an der Kreuzung zur Neuen Schulstraße/Am Sohr. Der...
