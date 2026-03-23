16-Jähriger und junge Männer in Markneukirchen und Oelsnitz angegriffen

In Oelsnitz versuchten vier Unbekannte, zwei Männer zu berauben. Die Opfer entkamen. In Markneukirchen ging es schlimmer aus.

Zwei junge Männer sind am Freitag, 20. März, in Oelsnitz Opfer eines versuchten Raubs geworden, berichtete die Polizei. Vier junge Männer sprachen kurz nach 18 Uhr die 19- und 21-Jährigen nahe des Parkplatzes an der Sporthalle Adolf-Damaschke-Straße an. Dann forderten die Angreifer Brille und Umhängetasche. Die Geschädigten konnten in...