Oberes Vogtland
17-Jähriger bei Unfall im Oberen Vogtland verletzt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der junge Mann war zu Fuß unterwegs. Als er in Breitenfeld eine Straße überqueren wollte, stieß er mit einem Auto zusammen. Was bislang bekannt ist.

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Breitenfeld verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der Jugendliche mit einem Auto kollidiert, als er zu Fuß die Wohlbacher Straße überquerte. Im Auto saß eine 55-Jährige, die mit ihrem Pkw aus Richtung Wohlbach gefahren kam. Der Unfall ereignete sich im Bereich...
