Jasmin Trautloft von der Verbraucherzentrale Plauen rät: Geld einfordern.
Jasmin Trautloft von der Verbraucherzentrale Plauen rät: Geld einfordern. Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
18 Jahre nach einer Pleite: Vogtländer können auf verloren geglaubtes Geld hoffen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Verbraucherzentrale in Plauen ist derzeit mit Fragen konfrontiert: Sind Anschreiben eines Insolvenzverwalters der Securenta AG und der Göttinger Gruppe seriös?

Ungläubig lesen Vogtländer in diesen Tagen die Schreiben des Insolvenzverwalters der Securenta AG und der Göttinger Gruppe. Vor 18 Jahren wurde für beide Unternehmen das Insolvenzverfahren eröffnet. Das einst bei diesen Versicherungen angelegte Geld haben die meisten Anleger - auch im Vogtland - abgeschrieben. So überrascht die...
