2,4 Promille: Betrunkener fährt im Vogtland Auto in den Seitengraben

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei Triebel verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, befuhr der 66-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem VW die Oelsnitzer Straße von Triebel kommend in Richtung Hof. Auf Höhe des Hausgrundstückes 1 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im Seitengraben zum Stehen. Die alarmierte...