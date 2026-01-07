20-Meter-Riese fällt im Vogtland und wird zerlegt

Der Weihnachtsschmuck ist weg. Die Stadt Oelsnitz baut unmittelbar nach dem Dreikönigstag auch den Weihnachtsbaum ab.

Der Oelsnitzer Weihnachtsbaum ist Geschichte. Etwas mehr als eine Stunde dauerte es am Mittwoch, den 20-Meter-Riesen zu fällen und in gut transportierbare Teile zu zerlegen. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs arbeiteten zügig und umsichtig. Ron Giegold hatte zunächst am schmucklosen, noch stehenden Baum