Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • 2000 Besucher feiern Steampunk im Vogtland: So sehenswert war das Zeitreisefest in Morgenröthe-Rautenkranz

Etwas mehr als 2000 Besucher lockte das 4. Zeitreisefest ins Vogtland.
Etwas mehr als 2000 Besucher lockte das 4. Zeitreisefest ins Vogtland. Bild: Christian Schubert
Etwas mehr als 2000 Besucher lockte das 4. Zeitreisefest ins Vogtland.
Etwas mehr als 2000 Besucher lockte das 4. Zeitreisefest ins Vogtland. Bild: Christian Schubert
 6 Bilder
Oberes Vogtland
2000 Besucher feiern Steampunk im Vogtland: So sehenswert war das Zeitreisefest in Morgenröthe-Rautenkranz
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschen aus ganz Deutschland kamen am Freitag und feierten das Kunstgenre. Was eine bekannte Steampunk-Autorin zum Zeitreisefest im Vogtland sagte.

Dichtes Gedränge und Massen an Menschen in besonderen Outfits: Das vierte Zeitreisefest am Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz lockte zum Tag der Deutschen Einheit am Freitag etwas mehr als 2000 Steampunk-Fans aus ganz Deutschland in das Vogtland. Die Betreiber des Weltraumbahnhofs haben es geschafft, an diesem Tag, aus dem kleinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
15:00 Uhr
4 min.
Wohin am Wochenende im Vogtland - Mit der „Wilden Hilde“ abfeiern oder doch lieber Fisch essen?
Die Band Herje Mine war im vergangenen Jahr einer der großen Stars beim Folkherbst.
Zum Tag der Deutschen Einheit stehen im Vogtland zahlreiche Veranstaltungen an. Einige haben mit dem Anlass des Feiertags zu tun. Aber nicht alle. Wo man Fisch kaufen oder Steampunk begegnen kann.
Gunter Niehus und Sabine Schott
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
01.10.2025
4 min.
„Ein echtes Meisterwerk“: Steampunk-Pension aus dem Vogtland begeistert europaweit
Nancy Preller (zweite von rechts) bedient Gäste im Bistro im Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz.
Die Betreiber des Weltraumbahnhofs mit Pension und Bistro in Morgenröthe-Rautenkranz konnten diesen Sommer mehr Gäste als sonst empfangen. Auch zum Zeitreisefest am Freitag werden viele Besucher erwartet.
Christian Schubert
Mehr Artikel