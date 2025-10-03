2000 Besucher feiern Steampunk im Vogtland: So sehenswert war das Zeitreisefest in Morgenröthe-Rautenkranz

Oberes Vogtland
Menschen aus ganz Deutschland kamen am Freitag und feierten das Kunstgenre. Was eine bekannte Steampunk-Autorin zum Zeitreisefest im Vogtland sagte.
Dichtes Gedränge und Massen an Menschen in besonderen Outfits: Das vierte Zeitreisefest am Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz lockte zum Tag der Deutschen Einheit am Freitag etwas mehr als 2000 Steampunk-Fans aus ganz Deutschland in das Vogtland. Die Betreiber des Weltraumbahnhofs haben es geschafft, an diesem Tag, aus dem kleinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.