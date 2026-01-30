MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei muss sich um einen aufgebrochenen Transporter kümmern.
Die Polizei muss sich um einen aufgebrochenen Transporter kümmern. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling- stock.adobe.com
Die Polizei muss sich um einen aufgebrochenen Transporter kümmern.
Die Polizei muss sich um einen aufgebrochenen Transporter kümmern. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling- stock.adobe.com
Oberes Vogtland
27.000 Euro Schaden: Transporter im Vogtland aufgebrochen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Räder und Werkzeug wurden aus einem in Oelsnitz geparkten Fahrzeug entwendet. Es entstand hoher Schaden.

Fast eine Woche lang, vom vergangenen Freitag an bis zum Donnerstag, war ein Transporter in der Oelsnitzer Nordstraße ordnungsgemäß geparkt. Bislang unbekannte Diebe machten sich in diesem Zeitraum an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie entwendeten daraus zwei Fahrräder - darunter ein teures E-Bike - und Werkzeug. Weil es sich unter anderem um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
1 min.
Geparktes Fahrzeug in Plauen heftig demoliert
Die Polizei war in der Plauener Bahnhofsvorstadt im Einsatz.
Ein in der Plauener Bahnhofsvorstadt am Fahrbahnrand geparktes Auto ist stark beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.
Sabine Schott
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
21.01.2026
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Ziel war das Sozial-Kaufhaus
Ein Einbruch in das Sozial-Kaufhaus in Meerane beschäftigt die Polizei.
Der Schaden wurde am Dienstagvormittag bemerkt. Der Sachschaden ist um ein Vielfaches höher als der Wert der entwendeten Gegenstände. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:32 Uhr
5 min.
Tennis-Drama in Melbourne: Zverev verpasst Finale
Alexander Zverev und Carlos Alcaraz lieferte sich einen epischen Fight.
Im längsten Spiel seiner Karriere verliert Alexander Zverev gegen die Nummer eins der Welt. Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist erst einmal wieder geplatzt.
Lars Reinefeld, dpa
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
10:30 Uhr
4 min.
Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis.
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.
Christian Schubert
Mehr Artikel