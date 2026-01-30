27.000 Euro Schaden: Transporter im Vogtland aufgebrochen

Oberes Vogtland
Zwei Räder und Werkzeug wurden aus einem in Oelsnitz geparkten Fahrzeug entwendet. Es entstand hoher Schaden.
Fast eine Woche lang, vom vergangenen Freitag an bis zum Donnerstag, war ein Transporter in der Oelsnitzer Nordstraße ordnungsgemäß geparkt. Bislang unbekannte Diebe machten sich in diesem Zeitraum an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie entwendeten daraus zwei Fahrräder - darunter ein teures E-Bike - und Werkzeug. Weil es sich unter anderem um...
