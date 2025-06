41 Jahre Musiklehrer im Vogtland: „Nie streng, aber immer konsequent“

Olaf Wolfram aus Markneukirchen geht in den Ruhestand. In der Musikhalle betreut er am Sonntag letztmals seine Schützlinge.

Fast jedes Instrument, das Olaf Wolfram in die Hand nimmt, bringt er auch zum Klingen. Tuba, Keyboard, Klarinette – er spielt sie perfekt. Kein Wunder, denn der 63-Jährige hat es schließlich gelernt. Sieben Jahre, von 1969 bis 1976, besuchte Olaf Wolfram die Musikschule in Markneukirchen. Er erinnert sich: „Damals war Heinz Müller mein...